Homem cai em golpe após negociar carro pelo WhatsApp

Na tarde deste domingo (5), um homem foi vítima de um golpe virtual na cidade de São Miguel do Oeste em Santa Catarina.

A vítima, cuja identidade não foi revelada, perdeu R$ 2 mil. O caso aconteceu durante a negociação de compra de um veículo através do WhatsApp. Ele acreditava que estava pagando a entrada do carro, porém, o veículo não foi entregue e o estelionatário parou de responder as mensagens.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que negociava por mensagens a compra de um Gol, ano 2008, no valor de R$ 15,7 mil. O golpista teria solicitado que a vítima depositasse R$ 2 mil como garantia de que o carro seria reservado e prometeu entregar até às 19h de domingo na casa do homem.

A PM registrou o estelionato o orientou o homem para este tipo de golpe, que já fez inúmeras vítimas na região. “Geralmente os veículos são anunciados com valor abaixo da tabela de comercialização e pedem dinheiro para fazer a reservar do carro”, concluiu a polícia.

