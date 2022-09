Homem cai do telhado e morre após ser perseguido por gangue de macacos

Da Redação

O caso ocorreu nessa quarta-feira (31), no distrito de Budaun

Um agricultor de 52 anos morreu depois de cair do telhado de sua própria casa, na Índia, após ser perseguido por um grupo de macacos. O caso ocorreu nessa quarta-feira (31), no distrito de Budaun. O homem tentava escapar dos primatas.

Conforme o jornal britânico The Mirror, a vítima, identificada como Horiral, estava no telhado da residência quando foi surpreendido pelos animais. Numa tentativa de se livrar deles, o indiano despencou do local.

Vizinhos chegaram a levá-lo ao hospital, mas o homem não resistiu. Um familiar da vítima que não quis se identificar afirmou que ela morreu “por causa dos macacos”.

“O governo deveria fazer algo a respeito. Há mais de 100 macacos que atacam nossas casas e plantações todos os dias”, alegou. Desde julho, este é o terceiro ataque que acabou em morte na Índia.

Com informações do Metrópoles.

