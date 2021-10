Da Redação

Homem bêbado ‘desaparecido’ ajuda nas buscas por ele mesmo

Um caso inusitado foi registrado recentemente na cidade de Inegol, na Turquia. Um homem de 51 anos, que estava sob efeito de álcool, prestou apoio ao serviço de emergência para encontrar ele mesmo em uma floresta do município. A presença do 'desaparecido' nas buscas só foi percebida após alguns minutos se passarem no resgate.

Uma mulher ligou para as autoridades locais, alegando que seu marido, Beyhan Mutlu, estava desaparecido. Conforme ela, Beyhan havia saído com os amigos, na noite da última terça-feira (28), para beber. Porém, o homem não retornou para casa.

De acordo com a polícia, o suposto desaparecido dormiu em uma casa abandonada em uma floresta, que fica próxima ao bar onde ele se reuniu com os amigos.

Já na manhã de quarta-feira (29), Beyhan notou que havia uma movimentação na mata. Então, se levantou e decidiu ajudar na busca pela pessoa que estava desaparecida. O homem só percebeu que o 'desaparecido' era ele, quando a tática da equipe passou a incluir chamar o procurado pelo nome.

"Comecei a suar frio quando ouvi meu nome", disse Mutlu à imprensa local.

As buscas duraram cerca de meia hora e Mutlu chegou a falar para os socorristas que ele era o 'desaparecido', mas a equipe não deu bola e continuou com a busca. "A verdade veio à tona quando um amigo me viu", esclareceu o 'desaparecido'.

