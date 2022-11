Homem bate na esposa na frente dos filhos por almoço não estar pronto

Da Redação

O caso foi registrado no domingo (6), em Dourados, e, até o momento, o agressor está foragido

Um homem, de 29 anos, foi denunciado por agredir a própria esposa, de 28, na frente dos filhos porque o "almoço não estava pronto". De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o caso ocorreu no último domingo (6), em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a agressão ocorreu quando a mulher estava junto dos filhos. O marido dela chegou embriagado e, "ao perceber que o almoço não estava pronto, começou a agredi-lá com tapas no rosto, empurrões contra a parede, ameaçando-a com uma faca", detalha o registro policial.

Depois de ser agredida e sofrer ameaças, a vítima acionou uma equipe da PM, mas, antes dos agentes de segurança chagarem, o agressor fugiu. Após a denúncia, a polícia fez rondas pela região, mas não encontrou o homem.

À polícia, a vítima solicitou medida protetiva e relatou a situação tóxica de convivência com o marido. O homem segue foragido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), de Dourados, como violência doméstica.

Com informações do G1.

