Homem bate carro de R$ 3,5 mi por não saber usar câmbio

Da Redação

Um homem causou um acidente utilizando um veículo que deixaria qualquer um de boca aberta, por conta do valor dele. O rapaz, que é dono do automóvel, adquiriu o Ford GT em um leilão pela quantia de US$ 701 mil, equivalente a R$ 3,5 milhões.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da polícia da Flórida, Estados Unidos, ele bateu o carro em uma árvore por não saber utilizar o câmbio manual.

O dono do veículo é Robert Guarini, de 50 anos. Ele deu uma entrevista para a revista americana “Road&Track” onde ele explicou que o acidente aconteceu quando ele estrava mudando da primeira para a segunda marcha.



continua após publicidade .

“Não quero que pensem que eu estava correndo a 140 km/h”, disse Guarini. “Eu estava a 55 km/h.”

Segundo o relatório da polícia, não é possível saber a que velocidade estava o carro quando ocorreu a batida. O veículo não estava registrado e o motorista estava com a carteira de motorista vencida, e por essas infrações ele foi autuado.

O carro é um Gulf Oil Heritage Edition Ford GT de 2006, modelo que teve apenas 343 unidades produzidas de acordo com o site de leilões Barrett-Jackson. Esse veículo tinha apenas 3.500 km rodados quando foi leiloado.



Com informações do G1.