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SANTA CATARINA

Homem ateia fogo na própria casa, chama a polícia e espera prisão em ponto de ônibus

Incêndio mobilizou bombeiros de duas cidades e exigiu 12 mil litros de água para combater as chamas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem ateia fogo na própria casa, chama a polícia e espera prisão em ponto de ônibus
Autor A residência de 80 metros quadrados foi completamente destruída pelas chamas - Foto: Divulgação/CBMSC

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (5) após atear fogo na casa onde morava com um colega, na Rua Arnold Alfarth, em Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Logo após provocar o incêndio, o próprio autor acionou a Polícia Militar por telefone para confessar o crime e permaneceu sentado em um ponto de ônibus próximo aguardando a chegada da viatura para ser detido.

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A residência de 80 metros quadrados foi completamente destruída pelas chamas. A ocorrência mobilizou bombeiros de duas cidades, que utilizaram cerca de 12 mil litros de água para combater o fogo e impedir que o incêndio se alastrasse para os imóveis vizinhos. Não havia ninguém no local no momento do incidente.

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Em depoimento aos policiais militares, o homem explicou que tomou a atitude após um desentendimento com o outro morador da residência. Ele confessou ter espalhado álcool sobre duas camas e um sofá antes de usar um fósforo para iniciar as chamas. A Polícia Militar realizou buscas pela região para localizar o colega de quarto envolvido na discussão, mas ele não foi encontrado.

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Homem ateia fogo na própria casa, chama a polícia e espera prisão em ponto de ônibus
AutorFoto: Divulgação/CBMSC


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