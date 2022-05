Homem ataca quadro da Mona Lisa no Museu do Louvre

Da Redação

A Mona Lisa, como é conhecido o quadro La Gioconda, foi atacada neste domingo (29/5) no Museu do Louvre, em Paris. Um visitante disfarçado atirou o que parecia ser um bolo com cobertura de chantilly na obra do pintor Leonardo Da Vinci.

O responsável pelo ataque usava uma peruca de cabelos pretos, um boné e estava sentado em uma cadeira de rodas, embora não precisasse disso, como mostra um vídeo em que ele aparece falando com outros visitantes (veja abaixo). Como de costume, a sala em que a Mona Lisa fica estava cheia e muitas pessoas registraram o ocorrido.

A obra não foi danificada com o ataque, pois fica protegida por um vidro. Após o vandalismo, os guardas do museu retiraram o visitante e limparam a proteção da obra. Enquanto deixava o Louvre, o homem deu declarações (em francês) a favor da proteção do planeta.

Com informações: Metrópoles