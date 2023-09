Homem assalta ônibus, fere passageiro e mantém mulher refém; veja

Na noite deste sábado (9), um homem assaltou um ônibus da viação Marechal, em Samambaia, Distrito Federal, e fez uma mulher de refém. Em imagens divulgadas pelo Metrópoles, é possível ver que ele estava armado com uma faca e segurava a mulher pelo pescoço. Veja o vídeo abaixo.

O criminoso ainda teria ferido a mão de um outro passageiro que tentou desarmá-lo. Uma testemunha disse que o bandido chegou a jogar dinheiro pela janela de tão alterado que se encontrava. Depois de mais uma hora de tensão, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) lançou bombas de efeito moral no coletivo e o bandido se rendeu e libertou a vítima.

Após o desfecho, as centenas de pessoas em volta da cena aplaudiram o trabalho da PMDF. A mulher e o criminoso foram levados ao hospital em viaturas diferentes.

O perímetro chegou a ficar completamente isolado entre os dois balões de acesso da via, do Hospital Regional da Samambaia (HRSam) ao quartel do Corpo de Bombeiros, e policiais militares do Bope foram ao local para fazer a negociação. Atiradores de elite chegaram a se posicionar em prédios da região, mas não precisaram atuar.

