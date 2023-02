Homem arremessa carrinho de compras em mulher dentro de supermercado

Da Redação

O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (16/2), mas foi divulgado somente nesta quarta (22/2)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, identificado como Rogério Santos da Silva, 37 anos, arremessa um carrinho de compras contra a cabeça de uma mulher em um supermercado de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (16/2), mas foi divulgado somente nesta quarta (22/2).

Na gravação, feita pelo circuito interno do estabelecimento, é possível observar que a vítima aguarda em uma fila, quando o agressor pega um carrinho e arremessa contra ela. Apesar da gravidade do caso, a mulher não se feriu gravemente.

Assista:

De acordo com o marido da vítima, que pediu para não ser identificado, não houve nenhuma discussão que motivasse o ataque de fúria do agressor. “Não ocorreu nenhuma discussão ou nada parecido. Foi puramente o que está no vídeo. Eles não trocaram nenhuma palavra”, argumenta.



Após o ataque, ainda segundo o marido, o homem teria gritado: “Isso é para vocês aprenderem e pararem de me perseguir”.

Rogério foi conduzido para a delegacia, mas responderá em liberdade por lesão corporal leve. Ele já tinha passagem na polícia por violência doméstica.

Com informações: Metrópoles

