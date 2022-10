Homem arremessa botijão de gás na cabeça de policial militar; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem que arremessou o botijão fugiu do local

Um policial militar de 28 anos ficou ferido após ser atingido na cabeça por um botijão de gás durante abordagem na Zona Norte de São Paulo, no último sábado (1º). O homem que arremessou o botijão fugiu do local e não havia sido localizado até a tarde desta terça-feira (4).

continua após publicidade .

Uma equipe da PM realizava patrulhamento por volta das 20h30, quando no cruzamento da Rua das Harpas com a Avenida do Poeta, em Vila Medeiros, viu um homem em atitude suspeita e com algo que aparentava ser uma arma de fogo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que os policiais tentaram abordar o homem. Houve confusão e correria. O tumulto atraiu crianças e mulheres ao local enquanto um dos PMs estava com arma em punho.

continua após publicidade .

Nas imagens, é possível ver quando um homem aparece correndo e depois arremessa o botijão de gás na direção do policial, acertando a cabeça do agente.

null - Vídeo por: Reprodução

O PM caiu no chão após ser atingido e ficou inconsciente por alguns minutos. Ainda durante a abordagem, pedras foram arremessadas na perna de outro policial.

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News