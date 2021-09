Homem armado mata uma pessoa, e fere pelo menos 12 nos EUA

Da Redação

O tiroteio aconteceu em Collierville fa cerca de 50 quilômetros ao leste de Memphis

Na quinta-feira (23), no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, um homem armado abriu fogo em um supermercado em Collierville. Um pessoa morreu e pelo menos 12 outras tiveram ferimentos graves. O atirador tirou a própria vida com um tiro.

O chefe de polícia de Collierville, Dale Lane, disse em entrevista coletiva que a polícia chegou à loja Kroger no subúrbio de Memphis às 13h34, quatro minutos após receber um relatório do tiroteio, para ajudar a escoltar as vítimas e evacuar a área.

Collierville fica a cerca de 50 quilômetros ao leste de Memphis, no sul do Tennessee.

O canal de televisão WREG-TV afirmou que o atirador era um funcionário que havia sido demitido na quinta-feira, citando uma fonte policial não identificada.

A violência de quinta-feira foi a mais recente em uma série de tiroteios em massa em locais de trabalho que eclodiram em cidades dos EUA, ceifando dezenas de vidas e deixando muitos outros feridos este ano.

Dez pessoas foram mortas em março, quando um homem armado abriu fogo em um supermercado em Boulder, Colorado.

* Com informações Agência Brasil e Reuters