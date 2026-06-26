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Homem apontado como líder de 'arrastadores' no Aeroporto de Guarulhos é preso

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 10:50:00 Editado em 26.06.2026, 11:00:40
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Um homem de 40 anos, conhecido como "Zóio" e apontado pela polícia como líder dos "arrastadores", grupo que aplicava golpes no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi preso nesta sexta, 26, enquanto aguardava novas vítimas. O nome do suspeito não foi divulgado pelas forças de segurança.

De acordo com a polícia, os "arrastadores" abordam passageiros nas áreas de desembarque do aeroporto oferecendo falsas corridas de aplicativo ou táxi. As vítimas são coagidas a fazer pagamentos muito acima dos praticados pelo mercado.

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Na semana passada, a polícia realizou uma operação no local após analisar cerca de 30 boletins de ocorrência relacionados à atuação do grupo criminoso. Ao todo, os investigadores conseguiram identificar ao menos seis integrantes da organização e efetuar a prisão de três suspeitos. Além disso, sete vítimas foram localizadas, moradoras de outros Estados e até do exterior.

Mesmo após a prisão de alguns dos integrantes, a quadrilha voltou a atuar no aeroporto de Guarulhos.

"As investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização e apurar a participação dos investigados em crimes de extorsão, estelionato e associação criminosa", destaca o delegado Luiz Romani, titular da Delegacia Seccional de Guarulhos.

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AEROPORTO/GUARULHOS/GOLPES/ARRASTADORES/LÍDER/PRISÃO
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