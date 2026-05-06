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Homem apontado como integrante de grupo de extermínio do Recife é preso em SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 10:48:00 Editado em 06.05.2026, 10:59:25
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Policiais Militares do 1º Batalhão de Polícia de Choque, a Rota, prenderam um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento região do Bom Retiro, na capital paulista.

O indivíduo foi abordado na Rua Amélia Sá Barbosa após demonstrar atitude suspeita. Durante a consulta criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

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Segundo a polícia, ele tinha antecedentes ligados à participação no grupo de extermínio conhecido como "Thundercats", que atuava na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, além de envolvimento com organização criminosa. O nome do grupo remete ao famoso desenho animado dos anos 80 que retratava felinos com características humanas.

Ele foi condenado pela Justiça pernambucana por crimes como homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha.

O criminoso foi conduzido ao IML e, posteriormente, ao CDP de Pinheiros, onde permaneceu recolhido.

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EXTERMÍNIO Grupo homem Prisão recife SP
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