Homem apanha de cinta de servidor público em SC; vídeo

Da Redação

Imagens do momento repercutiram nas redes sociais

Uma confusão inusitada foi registrada durante uma sessão da Câmara de Vereadores do município de Pedras Grandes, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (15). Um homem acabou sendo agredido com uma cinta por um servidor público. Imagens do momento repercutiram nas redes sociais.

No registro, o homem aparece sendo agredido de cinta pelo funcionário da prefeitura. Eles correm em volta de uma pilastra e, então, a vítima consegue escapar e se trancar dentro de uma sala. Outras pessoas aparecem na filmagem e afastam o agressor.

De acordo com informações, o homem que aparece apanhando já foi alvo de um boletim de ocorrência, registrado pelo prefeito da cidade, Agnaldo Filippi (PP), após uma confusão em uma escola. O prefeito afirma, no entanto, que a agressão na Câmara de Vereadores não possui conexão com o caso da instituição de ensino.

A vítima teria ido até o Legislativo nesta segunda (15), para comentar sobre um embate com o prefeito, referente ao reforço na segurança da creche que o filho pequeno frequenta. Não há informações sobre as causas da briga "de cinta" com o servidor público.

