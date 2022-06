Homem ameaça vizinho trocando nome de Wi-Fi: “Cala a boca do seu cão”

Da Redação

No Reddit, ele explicou que trocou a descrição da rede para “Cala a boca do seu cachorro ou eu vou chamar a polícia”

Para impedir que o cachorro do vizinho continuasse latindo, um homem tomou uma atitude inusitada: mudou a descrição da própria rede Wi-Fi. O rapaz, cansado dos barulhos vindos da casa ao lado, compartilhou um print da rede de internet e as ameaças por trás do novo nome do Wi-Fi.

continua após publicidade .

Na rede social Reddit, ele explicou que trocou a descrição da rede para “Cala a boca do seu cachorro ou eu vou chamar a polícia”. O internauta ainda acrescentou que “foi assim que fiz o cachorro do meu vizinho calar a boca”.

Segundo ele, a mensagem em tom de ameaça funcionou. Ele também deixou claro que o vizinho fazia parte de uma casa compartilhada, portanto os latidos do cão eram bastante perceptíveis.

continua após publicidade .

Muita gente riu da situação, mas o rapaz acabou segundo largamente criticado na internet. “Se estou sendo perturbado, eu espero que meu vizinho me avise antes de chamar a polícia” e “Todos os meus vizinhos têm meu número, é só me ligar e falar que os latidos estão incomodando” foram algumas das reações.

Com informações do Metrópoles.