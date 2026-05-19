Homem ameaça ex e é preso com dinamite no sofá: 'matar todo mundo'

Um homem foi preso suspeito de ameaçar a ex-companheira em Valparaíso de Goiás (GO) na segunda-feira (18). Durante a abordagem e buscas no imóvel, policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Luziânia encontraram dinamite e drogas escondidas dentro de um sofá.

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O caso começou após a mãe da vítima procurar a polícia e denunciar que a filha sofria violência doméstica, ameaças de morte e forte controle psicológico exercido pelo ex-companheiro. Segundo o relato, dias antes da prisão, o homem havia agredido a mulher com tapas no rosto e afirmado que ela "pagaria por tudo", além de ameaçar "voltar" e "matar todo mundo". As ameaças eram frequentes e, de acordo com as investigações, o suspeito utilizava uma arma de fogo para intimidar a vítima.



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Com medo de ser assassinada, a mulher mudou de estado. Mesmo assim, o investigado continuou enviando mensagens ameaçadoras aos familiares dela, inclusive durante um atendimento na própria Deam. Em uma das mensagens, afirmou que eles não deveriam mais "pisar no Céu Azul".

No momento da abordagem, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem dispensou porções de entorpecentes no chão. Questionado sobre a arma usada nas ameaças, informou que ela estaria no apartamento. Dentro do imóvel, durante as buscas, uma porção de droga caiu de uma abertura no sofá em que ele estava sentado, levando os agentes a encontrar outras porções escondidas no móvel, além de balança de precisão, embalagens para fracionamento, dinheiro trocado e materiais relacionados ao tráfico.

O homem foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica e tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.