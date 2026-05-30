Homem ameaça ex com facão e acaba morto a tiros pelo atual dela

Um homem morreu após ser baleado ao tentar invadir a casa da ex-companheira armado com um facão, na tarde de quarta-feira (27), no setor Recanto do Bosque, na região noroeste de Goiânia (GO).

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De acordo com as informações do caso, o disparo foi efetuado pelo atual companheiro da mulher, após o suspeito chegar ao imóvel em atitude agressiva.

Imagens registradas no local mostram o momento em que o homem chega de motocicleta à residência carregando um facão. Em seguida, ele desce do veículo, aparenta discutir com a ex-companheira e tenta entrar no imóvel.

Logo depois, o atual namorado da mulher atira contra o suspeito de dentro do portão da casa. O homem atingido cai imediatamente no chão.

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Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam a vítima para atendimento médico, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto ao hospital.

O autor do disparo foi detido pela polícia, e o caso será investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Informações: Metrópoles

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