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Homem alimenta cobra na boca durante limpeza de pescados e cena inusitada faz sucesso na web

Cena foi registrada no Rancho das Hortênsias, em Santa Catarina, e divertiu seguidores nas redes sociais ao exibir a paciência do réptil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem alimenta cobra na boca durante limpeza de pescados e cena inusitada faz sucesso na web
Autor Vídeo foi gravado em Santa Catarina - Foto: Reprodução/Rancho das Hortênsias

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais ao registrar o momento em que uma cobra-d'água se junta a um gato e uma cachorra em uma verdadeira "fila de espera" para ganhar pedaços de peixe. A cena surpreendente foi gravada à beira d'água no Rancho das Hortênsias, propriedade localizada na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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Nas imagens, um homem aparece tratando o pescado quando o réptil se aproxima de mansinho pela água, sem demonstrar qualquer agressividade. Lado a lado com os animais de estimação do local, a cobra aguarda pacientemente até que o morador oferece um pedaço de peixe. O animal abocanha o alimento com tranquilidade, sendo alimentado diretamente na boca pelo homem, e em seguida se afasta levando a refeição.

O registro foi publicado no perfil oficial do Rancho das Hortênsias no Instagram pela esposa do pescador, que detalhou a surpresa do encontro na legenda da postagem. Ela relatou que o espaço costuma proporcionar situações inesperadas com visitantes da natureza e que o marido resolveu lidar com a situação de forma natural, rendendo a gravação do momento que compartilha um pouco da rotina do casal. A publicação também interagiu com o público, questionando se os seguidores teriam coragem de chegar perto do animal.

A tranquilidade e a singularidade da cena geraram grande repercussão, rendendo diversos comentários bem-humorados dos internautas. Entre as reações na plataforma, um usuário brincou comparando o homem a "Adão horas antes do b.o no paraíso", enquanto outro destacou que o animal estava "todo jeitosinho para morder". Uma terceira pessoa entrou no clima da publicação e simulou um diálogo amigável por parte do réptil, escrevendo que a cobra parecia dar bom dia e perguntar se a pescaria daquele dia havia sido boa.

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