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Homem acamado tem 82% do corpo queimado após ter a cama incendiada por criminosos em SC

Seis homens invadiram residência e, antes de atear fogo, exigiam informações sobre supostas armas de fogo guardadas no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem acamado tem 82% do corpo queimado após ter a cama incendiada por criminosos em SC
Autor Foto: Reprodução

Um homem acamado de 61 anos teve 82% do corpo queimado após criminosos invadirem sua residência e incendiarem a cama onde ele estava, na noite deste domingo (18), no município Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

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Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 21h, seis homens invadiram o imóvel portando um galão de combustível, que foi usado para iniciar o fogo diretamente sobre a cama da vítima. O cuidador do homem, de 63 anos, relatou às autoridades que foi empurrado para fora do quarto pelos invasores. Durante a ação, os criminosos exigiam informações sobre supostas armas de fogo guardadas no local, embora a testemunha afirme não ter visto nenhum tipo de armamento com o grupo. O cuidador conseguiu fugir do imóvel e acionou o socorro.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a emergência e combater as chamas. A vítima sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, distribuídas do rosto até a região dos joelhos. Ela foi encaminhada às pressas ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST). Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (19), a unidade confirmou que o paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico grave e instável.

A Polícia Científica esteve no local e realizou os trabalhos periciais para instruir o inquérito. A Polícia Civil de Santa Catarina assumiu as investigações e trata o caso como tentativa de homicídio qualificado. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido localizado ou preso. As motivações do ataque permanecem desconhecidas, e a polícia segue em diligências para identificar os seis integrantes do grupo.

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