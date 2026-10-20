Homem acamado tem 82% do corpo queimado após ter a cama incendiada por criminosos em SC

Um homem acamado de 61 anos teve 82% do corpo queimado após criminosos invadirem sua residência e incendiarem a cama onde ele estava, na noite deste domingo (18), no município Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

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Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 21h, seis homens invadiram o imóvel portando um galão de combustível, que foi usado para iniciar o fogo diretamente sobre a cama da vítima. O cuidador do homem, de 63 anos, relatou às autoridades que foi empurrado para fora do quarto pelos invasores. Durante a ação, os criminosos exigiam informações sobre supostas armas de fogo guardadas no local, embora a testemunha afirme não ter visto nenhum tipo de armamento com o grupo. O cuidador conseguiu fugir do imóvel e acionou o socorro.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a emergência e combater as chamas. A vítima sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, distribuídas do rosto até a região dos joelhos. Ela foi encaminhada às pressas ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST). Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (19), a unidade confirmou que o paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico grave e instável.

A Polícia Científica esteve no local e realizou os trabalhos periciais para instruir o inquérito. A Polícia Civil de Santa Catarina assumiu as investigações e trata o caso como tentativa de homicídio qualificado. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido localizado ou preso. As motivações do ataque permanecem desconhecidas, e a polícia segue em diligências para identificar os seis integrantes do grupo.