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Homem acamado tem 82% do corpo queimado após criminosos invadirem casa e atearem fogo em SC

Vítima de 61 anos está internada em estado grave na UTI. Cuidador relatou que invasores perguntavam por armas antes de iniciarem o incêndio

Escrito por Da Redação
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Homem acamado tem 82% do corpo queimado após criminosos invadirem casa e atearem fogo em SC
Autor Foto: Polícia Militar

Um homem acamado de 61 anos sofreu queimaduras em 82% do corpo após ter a própria cama incendiada por criminosos na noite de domingo (18), no município de Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST), onde permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro clínico considerado grave e instável. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso como tentativa de homicídio e, até a manhã desta segunda-feira (19), nenhum suspeito havia sido detido ou identificado.

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O violento ataque ocorreu por volta das 21h, quando um grupo formado por seis homens invadiu a residência. O paciente estava acompanhado de seu cuidador, um idoso de 63 anos, que relatou à Polícia Militar ter sido empurrado para fora do quarto pelo bando. De acordo com o depoimento da testemunha, os criminosos perguntavam insistentemente sobre armas no local, embora não estivessem aparentemente armados. Em seguida, os invasores utilizaram um galão de combustível para iniciar o incêndio diretamente sobre o paciente indefeso. O cuidador conseguiu fugir da casa a tempo e correu em busca de ajuda.

Como consequência da ação criminosa, o paciente de 61 anos sofreu lesões térmicas severas, apresentando queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus que se estenderam desde o rosto até a região dos joelhos. Após o resgate e o controle da situação, a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica no interior do imóvel. As autoridades de segurança de Santa Catarina seguem com as investigações em andamento para localizar os seis envolvidos na invasão e esclarecer a verdadeira motivação por trás do crime.

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