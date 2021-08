Homecare dos Óculos: negócio inovador ótico vira franquia

Da Redação

Muitas pessoas optam por cuidar da saúde ocular apenas quando sentem que há algum problema em sua visão. No entanto, cuidar da saúde dos olhos não é recomendado somente para quem tem sintomas de problemas oculares, mas é ideal para todas as pessoas, ainda mais considerando todos os meios tecnológicos atuais capazes de prejudicar a vista. Uma boa qualidade da visão é determinante para um bom desempenho no trabalho e nos estudos, por isso o uso de óculos pode ser um fator imprescindível.

De acordo com o IBGE, cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil (19% da população) possuem algum tipo de problema visual, portanto o uso de óculos é essencial em suas vidas. Além disso, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia afirma a necessidade de realizar exames de vista anuais nos casos de miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia.

Como surgiu a Homecare dos Óculos?

A Homecare dos Óculos nasceu da percepção de uma tendência do mercado atual, onde o público tem optado por serviços que atendem em domicílio. Atualmente, diversos tipos de serviços de saúde podem atender em casa, como fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros. Além disso, há diversos tipos de produtos que são entregues em residência, como comidas prontas, itens de supermercados, bebidas e remédios. Isso, sem falar nos aplicativos de mobilidade urbana.

Trazendo ao mercado um sistema inovador, prático e confortável, a Homecare leva as consultas, exames de vista e aquisição dos óculos até o conforto do ambiente escolhido pelo cliente. O CEO da empresa Deyvson Ribeiro falou um pouco sobre essa experiência: “o cliente determina o lugar em que deseja ser atendido, seja em casa, no trabalho, na escola, até mesmo no intervalo do almoço. A gente leva toda a estrutura de uma ótica, um profissional ótico e mais de trezentas armações para ele escolher como desejar”.

Esse modelo inovador tornou-se essencial para muitas pessoas, pois a vida atarefada e corrida faz com que muitos brasileiros deixem de cuidar da saúde ocular por não conseguirem reservar um tempo para ir até o profissional ótico. De acordo com o DataSUS, as prescrições de óculos diminuíram 61% entre janeiro e abril de 2021 em relação ao mesmo período de 2019.

Personal Vision Homecare

Percebendo que o público prefere receber atendimentos personalizados e no conforto de seus lares, a Homecare dos Óculos inovou criando o Personal Vision, o profissional dedicado a cuidar da visão das pessoas em domicílio. “Hoje temos o personal style, que cuida do visual da pessoa, temos o personal trainer, que instrui as atividades físicas em domicílio, então a tendência hoje é que o cliente quer receber o serviço em sua casa, a nossa empresa também inovou nesse sentido”, relata Deyvson.

O atendimento em casa também pode ser conveniente para pessoas idosas que precisam evitar deslocamentos; pessoas que possuem problemas crônicos de saúde ou estão se recuperando de uma condição clínica; pessoas que têm necessidades especiais ou alguma deficiência, dentre outros casos. O Personal Vision veio para facilitar os cuidados óticos do público como um todo.

Projeto Vision On Company

Quando se está no local de trabalho, enxergar com conforto, clareza e sem fadiga visual é determinante para um bom desempenho. O uso prolongado da visão durante o horário de trabalho pode causar danos aos olhos, devido aos efeitos que a luz ultravioleta (UV) e certos comprimentos de onda da luz azul têm no olho. É crucial que toda empresa tenha a saúde ocular de seus funcionários em dia.

A Homecare dos Óculos oferece serviços individuais e de maneira coletiva à família inteira, mas ela não para por aí. Deyvson Ribeiro fala sobre o projeto Vision On Company, que surgiu para atender as empresas que desejam receber o serviço ótico em suas estruturas. “Levamos o especialista à empresa para fazer o exame de vista dos funcionários, sem compromisso algum. Se for identificado que o funcionário tem alguma necessidade, ele pode ali mesmo adquirir os óculos de maneira prática e com uma ampla condição de parcelamento”, esclarece o empresário.

Projeto de expansão

A Homecare dos Óculos está presente em São Paulo, região metropolitana, mas Deyvson revela que já existe a ideia de expansão: “com a demanda alta que tivemos por volta de março e abril de 2020, vimos que era possível ter o faturamento de uma loja física sem precisar das estruturas de uma. Não ficamos presos a uma rua, bairro ou região, podemos ir de cidade em cidade, somos uma ótica móvel. Pretendemos expandir de uma maneira espiral para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, até alcançar o Brasil inteiro”.

Franquias Homecare dos Óculos

O segmento ótico está entre os mais rentáveis na área da saúde, possuindo um grande potencial mesmo em momentos de crise. Segundo dados da Abióptica (Associação Brasileira da Indústria Óptica), em 2018 o faturamento foi de R$ 21,5 bilhões, já em 2019 atingiu R$ 22,3 bilhões.

Deyvson cita os três pilares que sustentam a durabilidade do negócio: “o primeiro é a demanda, hoje grande parte da população usa óculos ou tem a necessidade de fazer uso, então é uma tendência; o segundo é a margem de lucro, para que o investidor possa ter uma lucratividade muito boa; o terceiro é a recorrência, pois se alguém passou a usar óculos esse ano, no ano seguinte, ele vai procurar a ótica novamente”.

Além de estar presente nos segmentos de saúde, beleza e bem-estar, as franquias de óculos fazem parte dos segmentos de moda, que tiveram o quarto maior faturamento no ano de 2019. De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising, o resultado foi 5,7% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior.

Para os interessados, Deyvson Ribeiro revela que em breve será possível adquirir uma franquia da Homecare dos Óculos: “nosso projeto de expansão inclui, além da ampliação do nosso time e área de cobertura, a comercialização de franquias. Já temos uma procura, mas somos criteriosos e queremos crescer com qualidade. Estamos concluindo os últimos detalhes do modelo de negócio, que inclui capacitação, logística e administração, para então as primeiras franquias serem disponibilizadas no mercado”, completa o empresário.

https://www.homecaredosoculos.com/