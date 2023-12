Hipopótamo escapa de jaula e mata zelador de zoológico

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um hipopótamo escapou de uma jaula do Jardim Zoológico Wajid Ali Shahde, mais conhecido como Zoológico de Lucknow, na Índia, e matou um zelador que trabalhava no local. O caso aconteceu nesta segunda-feira (18).

continua após publicidade

- LEIA MAIS:Tigre é visto com sapato na boca e funcionários encontram corpo

A vítima foi identificada apenas como Suraj, de 40 anos de idade. Ele trabalhava na limpeza do recinto e não sabia que o animal havia escapado da jaula. O hipopótamo conseguiu sair e atacou o funcionário, que morreu no local.

continua após publicidade

O animal já é conhecido no local por ser extremamente agressivo. Em outro momento, ele já tinha ferido outro funcionário que ainda está em estado grave no hospital.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



A vítima fatal, zelador há 12 anos no local, deixou esposa e dois filhos. O hipopótamo havia sido trazido do Zoológico de Kanpur poucos dias antes e não estava familiarizado com Suraj.

Siga o TNOnline no Google News