Herói: homem pula em trilhos de metrô para salvar cadeirante

Uma ação heroica foi registrada na última quarta-feira (4), quando um homem pulou nos trilhos de metrô para salvar um cadeirante que havia acabado de cair. Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais. O fato aconteceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Nas imagens é possível ver o homem tirando a cadeira de rodas do caminho para depois ter acesso à vítima. As pessoas começam a gritar de desespero pois um metrô se aproximava. Mas, os cidadãos se reuniram para ajudar.

No fim de tudo, ambos conseguiram sair dos trilhos momentos antes do transporte chegar. Nas redes sociais, internautas indagaram sobre o fato do cadeirante ter se "levantado" para facilitar o resgate dos trilhos.

Uma internauta, que utiliza cadeira de rodas, explica que "nem todos os usuários de cadeiras de rodas são totalmente paralisados. Eu mesma posso ficar de pé e dar alguns passos, e tenho certeza que na adrenalina do momento, eu teria feito o mesmo”.

Veja:

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH