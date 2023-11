'Herói': brasileiro reage a ataque em escola e impede tragédia maior

A ação heroica de um brasileiro que vive na Irlanda impediu que um ataque a uma escola se tornasse uma tragédia maior. O carioca Caio Benício, de 43 anos, reagiu ao ataque a facadas que deixou 5 feridos — 3 deles crianças. O fato foi registrado na quinta-feira (23).

Caio, que trabalha como entregador no país europeu, notou que a movimentação próximo à escola não era uma briga comum. “Eu trabalho de delivery aqui, eu estava passando em frente a uma escola quando eu vi uma briga na calçada. Eu achei, a princípio, que fosse uma briga normal com um homem e uma mulher. Depois eu fiquei sabendo que ela era professora da escola. Eles estavam brigando e puxando uma garotinha”, contou Caio.

“Aí eu diminuí para ver o que estava acontecendo quando o cara conseguiu agarrar a garotinha e puxou uma faca. Eu parei a moto e o vi esfaqueando a menininha no peito. Eu não tive tempo de pensar. Fui para cima, tirei o capacete, até para me proteger, e acertei com o capacete na cabeça e ele caiu”, disse o motoboy.



O brasileiro contou que a menina parecia ter cerca de cinco anos de idade, e que não para de pensar na criança, que está internada. “Achei que fosse só a garota, mas depois eu vi que ele tinha esfaqueado duas crianças dentro da escola e a professora. Mas acho que a menina está em estado mais grave”, disse Caio, que só soube da gravidade dos ferimentos da criança depois.

Caio não pensou duas vezes para agir. “Na hora você não tem muito tempo para pensar. As pessoas perguntam e dizem que é ato de bravura, de coragem. Mas quando você vê um homem com uma faca e uma garotinha muito pequena, você não tem tempo para pensar. Age por instinto. Eu agi por instinto. Joguei a moto no chão e fui para cima”, destacou Caio.

Caio conta que permaneceu no local até a chegada da polícia para prestar depoimento e liberar o local.



Série de protestos

Vários protestos foram registrados em Dublin, por conta do ataque. As autoridades informaram que um ônibus e um carro da polícia foram queimados durante as ações, e isso terminou com a prisão de 34 pessoas - que participavam de manifestações anti-imigração.

O homem que atacou a escola e foi derrubado por Caio seria estrangeiro.



O governo do país não considera o ataque contra a escola como um ato de terrorismo, mas as investigações ainda não determinaram as motivações do crime. No total, cinco pessoas ficaram feridas, sendo três crianças.

Com informações do G1.

