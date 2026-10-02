Hemobrás receberá R$ 50 mi em investimentos do Novo PAC para construção de novo laboratório

O Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) anunciaram uma série de medidas para ampliar o abastecimento de imunoglobulina humana no País. Entre as medidas estão investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e a assinatura de protocolos de intenção com farmacêuticas para a produção de medicamentos.

A Hemobrás receberá R$ 50 milhões do Novo PAC para a construção de um novo laboratório de pesquisa e desenvolvimento.

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As obras estão previstas para 2026 e 2027, e a primeira fase do projeto terá duração estimada de 18 meses.

A estatal já utiliza outros R$ 150 milhões do programa na aquisição de 104 equipamentos destinados à linha de produção de imunoglobulina na fábrica de Goiana (PE).

Desse total, 47 equipamentos foram entregues, 20 estão em construção e os demais foram contratados.

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Outra frente envolve o armazenamento de plasma. Desde 2025, o governo federal investe R$ 116 milhões na aquisição de 604 equipamentos de cadeia fria, destinados a 125 serviços de hemoterapia em 27 Estados.

A expectativa é elevar em cerca de 30% a capacidade de armazenamento de plasma. Durante evento realizado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na Capital Paulista, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou também um incentivo mensal de R$ 38 milhões aos serviços de hemoterapia, com repasses vinculados a critérios como qualidade, eficiência e fornecimento de plasma.

Na frente de parcerias, a Hemobrás assinou um protocolo de intenção com a farmacêutica chinesa Tiantan Bio para estabelecer cooperação em torno da imunoglobulina humana intravenosa a 10%.

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O entendimento prevê a possibilidade de registro do produto no Brasil, fornecimento à estatal e transferência de tecnologia para viabilizar a produção nacional. Os termos da cooperação ainda serão definidos.

A Hemobrás também assinou um protocolo de intenção com a Roche para avaliar uma possível parceria voltada ao medicamento emicizumabe, utilizado no tratamento da hemofilia. A iniciativa poderá resultar em uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), condicionada ao cumprimento de exigências regulatórias e à anuência da Chugai, detentora da tecnologia.

"Estamos lidando com profissionais, times e empresas de grande seriedade e relevantes para o nosso País", disse a presidente da Hemobrás, Ana Paula do Rego Menezes.

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Outra iniciativa envolve pesquisa e desenvolvimento de terapia gênica para hemofilia A e B. A Hemobrás firmou acordo com a UFMG, por meio da FarmaVax, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).

O projeto prevê investimento de R$ 4,956 milhões e duração de 12 meses, com o objetivo de desenvolver uma solução baseada em nanopartículas para a entrega do material genético e obter um candidato a produto para avaliação pré-clínica.