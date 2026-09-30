Helicóptero que levava cantor Rick voava em espaço aéreo não controlado, diz FAB
Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
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RICK/MORTE/ACIDENTE/HELICÓPTERO - O helicóptero que caiu na última semana e matou cinco pessoas, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, realizava o voo em espaço aéreo não controlado, segundo informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira (FAB). Nesse tipo de espaço, não há exigência de contato com órgãos de controle de tráfego aéreo.