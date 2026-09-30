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Helicóptero que levava cantor Rick voava em espaço aéreo não controlado, diz FAB

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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RICK/MORTE/ACIDENTE/HELICÓPTERO - O helicóptero que caiu na última semana e matou cinco pessoas, entre elas o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, realizava o voo em espaço aéreo não controlado, segundo informações divulgadas pela Força Aérea Brasileira (FAB). Nesse tipo de espaço, não há exigência de contato com órgãos de controle de tráfego aéreo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
espaço aéreo FAB RICK/MORTE/ACIDENTE/HELICÓPTERO
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