Helicóptero desaparecido na Amazônia: sinal de fumaça ajuda a localizar tripulantes com vida

Os três tripulantes de um helicóptero desaparecido há três dias na Floresta Amazônica foram localizados com vida na manhã deste sábado, 19, no interior do Amapá, segundo informou o governo do Estado. O grupo estava a serviço do Ministério da Saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Equipes de busca localizaram um sinal de fumaça às margens do Rio Iratapuru, a cerca de 70 quilômetros do município de Pedra Branca do Amapari, na região central do Amapá. Aeronaves de resgate já foram enviadas ao local.

O comandante da aeronave, tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas, o engenheiro da Funai José Francisco Vieira e o mecânico Gabriel Assis Serra conseguiram se comunicar com a equipe de busca via rádio.

O governo do Amapá informou que será dado "todo o suporte necessário para que os tripulantes sejam amparados, garantindo seu bem-estar e segurança".

O helicóptero modelo Colibri foi contratado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Amapá e Norte do Pará. Ele deixou a aldeia Maritepu, no Pará, com destino a Macapá, na última quarta-feira, por volta das 12h. Ao se deparar com condições climáticas ruins, o helicóptero perdeu o contato.

"A nossa felicidade neste sábado é saber que todos estão bem, estão com vida, tranquilizando os familiares dos três tripulantes", informou, em nota, o governador do Amapá, Clécio Luiz.

"Já entrei em contato com o governador Hélder, do Pará, para a realização do salvamento. Está saindo uma aeronave de Tiriós e outra daqui de Macapá até o local para fazer o resgate. Nós vamos aguardá-los com todo aparato necessário, equipe médica e ambulância."