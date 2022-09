Renata Okumura (via Agência Estado)

Um helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, que estava no pátio do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, tombou na manhã desta terça-feira, 20. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), não houve feridos.

O acidente aconteceu por volta das 6 horas em frente ao hangar dos helicópteros.

Conforme a SSP, as causas da ocorrência estão sendo apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).