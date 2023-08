Helicóptero com três pessoas desaparece na Floresta Amazônica

Siga o TNOnline no Google News

Um helicóptero que saiu nesta quarta-feira (16) de Terra Indígena na Aldeia Bona, no Parque Nacional do Tumucumaque, no Pará, não chegou em Macapá , seu destino final. A aeronave está desaparecida há mais de 24 horas.

Três pessoas estavam no helicóptero: o comandante da aeronave, o mecânico e um passageiro servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Ele seria um engenheiro do órgão.

De acordo com o comandante do Grupo Tático Aéreo (GTA), Comandante Pinon, a aeronave levantou voo por volta de 11 horas da manhã desta quarta (16) e deveria ter chegado em Macapá aproximadamente às 14 horas.

O comandante informou também que a área da Floresta Amazônica é de difícil acesso e pode ter contribuído para problemas técnicos durante o voo. As informações são do g1.

