Helicóptero com quatro pessoas cai em lago em Minas Gerais; veja vídeo

Um helicóptero caiu no Lago Furnas na manhã desta terça-feira (2), em Capitólio, município localizado na região centro-oeste de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave teria quatro tripulantes no momento do acidente. Veja um vídeo da queda no final da reportagem.

continua após publicidade

Conforme as primeiras informações dos bombeiros, duas pessoas conseguiram sair do veículo, e outras duas estavam retidas dentro do helicóptero. Três dos tripulantes foram levados para hospitais das cidades de Passos e Piumhi, e a quarta pessoa segue desaparecida e é procurada por mergulhadores.

- LEIA MAIS: Família é encontrada em estado de decomposição em canavial; saiba mais

continua após publicidade

Equipes de resgate com embarcações, bombeiros e policiais estão no local do acidente. Até o momento desta publicação, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes.

Veja a queda: tnonline

Siga o TNOnline no Google News