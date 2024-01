Helicóptero com 4 pessoas que desapareceu é encontrado após 12 dias

Equipes de buscas das polícias Militar e Civil de São Paulo localizaram na manhã desta sexta-feira (12), em uma área de mata em Paraibuna (SP), o helicóptero que estava desaparecido desde 31 de dezembro.

A cidade de Paraibuna fica na região do Vale do Paraíba. O município fica a 120 quilômetros de distância do Campo de Marte, em São Paulo, local de onde o helicóptero havia decolado, e a cerca de 80 quilômetros de Ilhabela, Litoral Norte do estado, destino final do voo.

A localização da aeronave foi informada pela Polícia Militar de São Paulo pelas redes sociais. Na postagem, a PM afirma que a aeronave foi encontrada pelo Águia 24.

Na imagem divulgada pela Polícia Militar, é possível ver uma clareira entre a vegetação e o que seriam os destroços da aeronave entre as árvores (veja abaixo).

O jornalista César Tralli, da TV Globo, apurou que o helicóptero H-60 Black Hawk, da Força Aérea Brasileira, se deslocaria até o local com uma equipe especial de resgate formada por nove pessoas. Por volta de 10h45, um grupo descia de rapel na área do acidente para investigar o caso.

Após 12 dias de buscas:

A aeronave não fez contato desde 31 de dezembro, um domingo, e mobilizou uma busca que envolveu Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo.

O helicóptero deixou a capital paulista no último dia de 2023 com quatro ocupantes para passar o réveillon em Ilhabela, mas não chegou ao local de destino. Desde então, era procurado pelas autoridades.

Duas aeronaves da FAB cumpriram mais de 135 horas de voo ao longo dos 12 dias de buscas, que teve área total de cinco mil quilômetros quadrados. Aeronaves da Polícia Militar e Polícia Civil também integraram as buscas.

Os trabalhos se concentraram na região da Serra do Mar, entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Cidades como Paraibuna - onde a aeronave foi encontrada - Natividade da Serra, Redenção da Serra, Salesópolis e Caraguatatuba foram sobrevoadas ao longo dos 12 dias de buscas.

Passageiros da aeronave:

Luciana Rodzewics, de 45 anos

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos (filha de Luciana)

Raphael Torres, 41 anos (amigo de Luciana e Letícia)

Cassiano Teodoro, de 44 anos (piloto)

