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Helicóptero cai no interior de SP; 3 são resgatados após uma das vítimas acionar a PM

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um helicóptero caiu em uma região de mata em Iaras, no interior de São Paulo, na noite deste sábado, 19. Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas conseguiu entrar em contato com a corporação e informar sobre o acidente.

A partir do chamado, policiais militares iniciaram as buscas, com atuação do policiamento territorial, do Corpo de Bombeiros e apoio do helicóptero Águia.

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Na manhã deste domingo, 20, as três vítimas foram localizadas com vida em uma área de mata de difícil acesso. As equipes trabalham na remoção pelo helicóptero Águia da PM, para encaminhá-las ao atendimento médico.

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