Helicóptero cai na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio

Um helicóptero ainda não identificado caiu às 14h28, no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não havia informações sobre possíveis feridos. No momento da queda, ventava muito no local.

Segundo imagens da Globonews, os bombeiros estão no local, onde também está sendo realizada uma regata. Barcos que estavam dando apoio à regata deram ajuda aos ocupantes do helicóptero, segundo informaram testemunhas à emissora. O helicóptero teria decolado do heliponto localizado na Lagoa e caído em movimento de parafuso na água, disseram as testemunhas.

