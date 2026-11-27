Os computadores quânticos capazes de quebrar os padrões de criptografia que hoje protegem transações bancárias, prontuários médicos e segredos industriais ainda não existem em escala comercial. Parte dos especialistas estima que ainda levará pelo menos de dez anos até que exista uma máquina capaz de fazer isso, embora não haja consenso sobre o prazo. Mesmo assim, a tese de que é preciso se preparar agora cresce entre profissionais de segurança da informação.

O aparente paradoxo tem explicação, e ele atende por um termo em inglês que virou jargão no setor: "harvest now, decrypt later” que significa “colher agora, decifrar depois”. A lógica é direta. Atualmente, um agente malicioso consegue interceptar e guardar dados criptografados que trafegam ou ficam armazenados mesmo que ainda não seja possível lê-los. Trata-se de uma aposta futura: quando a capacidade quântica estiver disponível, o material será aberto.

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A preocupação não é hipotética. O próprio NIST, órgão de padrões dos Estados Unidos, alerta que alguns segredos seguem valiosos por muitos anos e que já compensa capturar dados criptografados hoje com o objetivo de decifrá-los mais para frente.

Para Haroldo Jacobovicz, engenheiro civil e empresário dos setores de tecnologia e infraestrutura, fundador da Arlequim Technologies, é justamente essa a mudança de horizonte que a maioria das empresas ainda não incorporou ao planejamento.

"O que muda com a computação quântica não é só o poder de processamento, é o prazo de validade do risco", afirma Jacobovicz. " Guardar por dez anos uma informação roubada hoje é um problema se ela continuar tendo valor quando puder ser decifrada."

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O que já saiu do laboratório

A tecnologia avança em ritmo que justifica atenção, mas não pânico. Em dezembro de 2024, o Google apresentou o Willow, chip de 105 qubits (unidade básica da computação quântica). Segundo a própria empresa, ele resolveu em menos de cinco minutos um cálculo de referência que, na comparação feita pelo Google, levaria cerca de 10 septilhões de anos em um dos supercomputadores mais rápidos da atualidade. Mais relevante para a segurança do que essa marca de velocidade, o Willow demonstrou correção de erros "abaixo do mínimo" (below threshold), um dos principais gargalos para que máquinas quânticas realizem atividades realmente úteis.

Ainda assim, um chip de laboratório está longe de um computador em atividade capaz de romper criptografia. O próprio Google projeta que as primeiras aplicações reais, viáveis apenas em máquinas quânticas, devem aparecer em cerca de cinco anos. A distância entre esses dois pontos é o que dá às empresas uma janela de preparação.

A própria tecnologia está deixando de ser assunto distante. Em 2026, um centro internacional em João Pessoa (PB) deve instalar dois computadores quânticos, de 20 e 100 qubits, descritos pelo projeto como os primeiros computadores quânticos a operar no Brasil. São máquinas de pesquisa, ainda longe de ameaçar a criptografia, mas o sinal é claro de que a fronteira quântica se aproxima também do nosso país.

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Essa preparação já tem padrão técnico. Em agosto de 2024, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) publicou os três primeiros padrões finalizados de criptografia pós-quântica, os FIPS 203, 204 e 205, baseados em algoritmos como o ML-KEM. O recado do órgão foi incomum pela urgência. "Incentivamos os administradores de sistemas a começar a integrá-los imediatamente, porque a integração completa vai levar tempo", declarou o matemático Dustin Moody, do NIST.

O Brasil não ficou de fora. Em fevereiro de 2026, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) incorporou algoritmos pós-quânticos à ICP-Brasil, a infraestrutura de chaves públicas que sustenta os certificados e as assinaturas digitais no país. A norma justifica a mudança lembrando que os algoritmos atuais "podem tornar-se vulneráveis, em um futuro próximo, diante da capacidade de computadores quânticos de grande porte", e prevê uma transição gradual, começando pelas assinaturas do Gov.br.

Por que dados de longo prazo pesam mais

Nem toda informação corre o mesmo risco. O que precisa ficar em sigilo por poucos dias ou semanas perde valor rápido demais para interessar quem aposta na decifração futura. A perspectiva muda para dados que precisam permanecer confidenciais por anos ou décadas.

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Registros financeiros, prontuários de saúde, propriedade intelectual, contratos, segredos comerciais e dados pessoais de clientes entram nessa categoria. São informações que, se capturadas hoje e abertas em 2035, ainda causariam dano: a uma reputação, a uma posição competitiva, a uma pessoa.

"A pergunta que todo gestor deveria fazer não é se a empresa vai ser atacada por um computador quântico amanhã", diz Jacobovicz. "E sim quais dos meus dados ainda vão importar daqui a dez anos. Esses são os que precisam de proteção de longo prazo."

Preparação começa pelo mapa, não pela troca

A resposta, segundo o empresário, não passa por substituir toda a infraestrutura de uma vez. Passa por método. O primeiro movimento é o inventário: mapear quais informações exigem proteção de longo prazo e quais são as dependências criptográficas da operação hoje, antes que exista uma emergência.

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Em seguida vem o acompanhamento dos padrões pós-quânticos, tratados como movimento preventivo e não como reação a uma ameaça concreta. Buscar informações em fóruns globais de tecnologia e segurança ajuda a antecipar mudanças de infraestrutura em vez de correr atrás delas. Na Arlequim, realizamos esse monitoramento constante, o que inclui a presença de integrantes da equipe técnica em eventos internacionais do setor, como o NVIDIA GTC de 2026, onde a computação quântica entrou em pauta.

Nada disso substitui a higiene contínua de cibersegurança, que segue valendo com ou sem ameaça quântica. A Arlequim mantém estrutura de profissionais especializados organizados em blue team e red team, realização contínua de testes de invasão e auditorias periódicas: a rotina expõe vulnerabilidades que podem ser corrigidas de forma preventiva.

"Segurança madura não é a que reage rápido, é a que já estava pronta antes da invasão acontecer", resume Jacobovicz. "Esperar a computação quântica chegar para agir pode ter graves consequências. A Arlequim e outras empresas que prezam por sua segurança da informação devem tratar o tema como item de agenda, não perspectiva futura."

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A ameaça quântica pode não ser imediata. Mas a decisão sobre quais dados proteger já está na mesa.