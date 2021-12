Da Redação

Harife Mello coleciona carros esportivos adaptados

Harife Mello, dono de duas lojas de carros de luxo em São Paulo, trabalha há mais de vinte anos no setor de automóveis e não esconde a paixão pelo seu ramo de atividade. No ano de 2010 sofreu um grave acidente automotivo que o deixou paraplégico, mas apesar de tudo não desistiu da profissão. “Por causa da minha profissão eu já conquistei quase todos os carros dos meus sonhos. Hoje tenho uma Porsche Macan blindada que uso para poder locomover no meu dia a dia”, conta Harife. Em sua garagem tem ainda um Porsche 911 Carrera, uma Ferrari F360 Modena e uma Mercedes-Benz A35 AMG. Todos esses carros tem o motor muito forte e passaram por preparação para UP de potência.

continua após publicidade .

Todos os carros foram adaptados para Harife continuar dirigindo sem precisar de auxílio de acompanhantes. Ele mesmo monta e desmonta a cadeira sozinho para guardar dentro do carro sem nenhuma ajuda de qualquer pessoa e depois faz a transferência para entrar e sair do carro. Nas suas idas e vindas pela cidade já teve problemas de vagas especiais ocupadas por carros fora da condição de especial e até mesmo motos estacionadas nesses locais.

Em sua paixão por carros já teve Lamborguini Urus, Galhardo, Ferrari F430 Spyder, Ferrari 488 Spyder, Audi R8 coupe e também Spyder. “Gosto de velocidade, mas sempre com responsabilidade. Tenho esses carros para andar nos finais de semana, sair para passeios, eventos e viagens”, completa o empresário. Harife conta que por um longo período, antes do acidente, era piloto de Kart e disputou diversos campeonatos. Em 2022 pretende ingressar em alguma categoria de corrida, não mais de Kart, para voltar a correr nas pistas dos autódromos.

continua após publicidade .

“Nas corridas existe a possibilidade de correr com o carro adaptado com esquema simples de acelerador e freio manual. Existem várias formas de adaptação, inclusive algumas especiais para correr na pista de corrida. Eu já corria de kart antes do acidente, mas agora a ideia é correr em carros em alguma prova ou campeonato. Temos muitos campeonatos automobilísticos com diferentes categorias”, aponta Harife.

No acidente Harife quebrou a coluna tendo que colocar mais de quarenta parafusos e duas fixações, além dos dois pulmões perfurados e fratura na cabeça com cérebro exposto. Chegou ao hospital praticamente sem vida, tanto que os profissionais da saúde fizeram o atendimento apenas para cumprir os protocolos médicos, mas já desenganados sobre sua vida. Drenou os pulmões por dias e passou por uma cirurgia da coluna entrando em coma espontâneo, depois foi entubado entrando em coma induzido.

Hoje tem uma loja que é referência no Brasil na comercialização de carros premium. Para conhecer um pouco mais da sua vida seu instagram é https://instagram.com/harifemello

continua após publicidade .

Conteúdo produzido e enviado por Joyce Silva

fonte: Reprodução