Hackers furtam R$ 700 mil após fraudarem contas bancárias digitais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com os criminosos, a polícia encontrou computadores de última geração, dispositivos eletrônicos e um veículo

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) prenderam em flagrante dois hackers, de 25 e 28 anos, por furtarem R$ 700 mil de cliente de bancos fraudando bloqueio facial. As prisões ocorrem na manhã de terça-feira (13), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

continua após publicidade .

De acordo com as autoridades, a dupla utilizava aparelhos de última geração para invadir as contas bancárias digitais.

Leia também: Sertanejo é condenado por fraudar compra de respiradores na pandemia

continua após publicidade .

Os criminosos entraram na mira da polícia após burlarem o sistema de reconhecimento facial de bancos digitais por meio de manobras tecnológicas. A partir daí, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros deram início a uma operação que buscava identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

Com a investigação, foi descoberto que a dupla conseguiu entrar nas contas dos clientes e subtraíram cerca de R$ 700 mil. Os jovens foram presos nesta terça logo após terem cometido outro crime. Na abordagem foram apreendidos computadores de última geração que os suspeitos utilizavam nos furtos, além de dispositivos eletrônicos e um veículo.

Eles responderão por furto qualificado pelo concurso de pessoas e fraude.

Siga o TNOnline no Google News