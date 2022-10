Há 5 meses na UTI, garoto atingido por árvore vai para casa

Da Redação

Pedro Miguel Rodrigues Cardoso, 15 anos, teve alta na tarde deste domingo (9)

Cinco meses depois de ser atingido por uma árvore no Parque da Cidade, e precisar ser internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal, o jovem Pedro Miguel Rodrigues Cardoso, 15 anos, teve alta na tarde deste domingo (9). Com informações do Metrópoles.

Após ser atingido, no último Dia das Mães (8), o garoto teve uma parada cardiorrespiratória. Ele passou por uma laparotomia, para fechar um pequena perfuração no estômago, e por uma cirurgia de descompressão da coluna cervical, porque teve algumas vértebras e a medula atingidas. Desde o acidente, o jovem estava sedado, em coma, respondendo a poucos estímulos.

A família resolveu não divulgar mais detalhes sobre o estado de saúde do garoto. “Estamos exaustos, mas muito felizes, porque, contra todos os diagnósticos possíveis, ele está aqui, consciente, sem traqueostomia, se alimentado muito bem. Quanto aos movimentos, temos certeza em Deus que é questão de tempo”, disse Luciane Rodrigues, mãe do adolescente.

Por volta das 11h do Dia das Mães, o pinheiro de cerca de 20 metros caiu no meio das pessoas que curtiam o dia sentados no gramado, acertando em cheio Pedro e uma mulher, que fraturou a perna. O acidente aconteceu no Bosque dos Pinheiros, perto do estacionamento 4. O adolescente dormia no gramado e, por isso, não conseguiu correr.

