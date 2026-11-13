Guterres afirma que aumento da temperatura global acima de 1,5ºC é inevitável

O aumento da temperatura global acima de 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais já se tornou inevitável, alertou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, em coletiva de imprensa durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

"Uma ultrapassagem do limite de 1,5ºC agora é inevitável", disse. "Nossa responsabilidade é fazer com que ela seja a menor possível, dure o menor tempo possível e trazer as temperaturas de volta para abaixo de 1,5ºC o mais rapidamente possível", reiterou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para retomar a trajetória ao ritmo compatível com o Acordo de Paris, o mundo deve reduzir as emissões de gases do efeito estufa em cerca de 6% ao ano daqui para frente.

Considerando todas as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), os planos climáticos apresentados pelos países, o planeta caminha para chegar ao fim do século com um aquecimento global de 2,5º C, de acordo com o dirigente. "Ainda estamos em uma trajetória de desastres", afirmou.

O diplomata português alertou que as mudanças climáticas impulsionam instabilidade geopolítica e ameaçam comunidades. "Não é possível construir a paz em um planeta em chamas. Não é possível erradicar a pobreza quando os desastres climáticos continuam empurrando as pessoas de volta para ela", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg).