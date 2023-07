Guia turístico flagra sucuri gigante em Bonito, MS; assista

No vídeo, é possível ver a cobra se movimentando entre as folhagens

Uma sucuri gigante foi flagrada por um guia turístico na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. O animal estava às margens do Rio Formoso, que corta a região, e tinha entre 6 e 7 metros de comprimento, segundo o guia.

As imagens foram feitas no dia 29 de junho e publicadas por Vilmar Teixeira no YouTube e no Instagram esta semana. No vídeo, é possível ver a cobra se movimentando entre as folhagens.

Vilmar conta que essa não é a primeira vez que encontra com a cobra. “Todo ano ela sai [do esconderijo]”, diz ele. Morador de Bonito, ele conta que já deu até um apelido para a sucuri.

“É a Vovózona”, afirma o guia, que diz reconhecer o animal pelo tamanho e as cicatrizes.

