Guia completo para iniciantes: como começar investir de forma segura

Investir é uma maneira inteligente de garantir estabilidade financeira e construir reservas para o futuro. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como começar a investir e quais são as melhores opções disponíveis. Neste guia completo de investimento para iniciantes, vamos fornecer todas as informações necessárias para que você possa dar os primeiros passos no mundo dos investimentos de forma segura e eficiente.

continua após publicidade

Planejamento Financeiro: OPrimeiro Passo para Investir

Antes de iniciar qualquer tipo de investimento, é essencial ter um bom planejamento financeiro. Gastar menos do que se ganha é a base para acumular recursos e criar uma reserva para investir. No entanto, cada pessoa possui uma realidade financeira única, e é necessário encontrar a melhor estratégia para economizar dinheiro e alcançar os objetivos desejados.

continua após publicidade

Um estudo realizado pela ANBIMA revelou que 60% dos brasileiros não tinham nenhum tipo de investimento em 2020. Entre os principais motivos estão a falta de recursos, a pandemia, a falta de interesse e a falta de conhecimento sobre o assunto. Por outro lado, 40% das pessoas começaram a investir ou continuaram investindo no ano passado, e 54% daqueles que não investiram pretendem realizar alguma aplicação financeira em 2021.

Conhecer seus hábitos financeiros é fundamental para criar um planejamento eficiente. Faça uma reflexão sobre suas finanças e responda a perguntas como: você tem facilidade de poupar? Costuma comprar por impulso? Tem controle sobre suas dívidas? Possui uma reserva de emergência? Cumpre o orçamento mensal? Conhecer essas respostas ajudará a identificar oportunidades de economia e melhorar sua situação financeira.

Além disso, existem algumas técnicas que podem ajudar a criar o hábito de poupar, como a regra 50-30-20. Essa técnica consiste em destinar 50% dos ganhos para necessidades básicas, 30% para gastos flexíveis e 20% para o pagamento de dívidas ou investimentos. Esses percentuais podem variar de acordo com a sua realidade financeira, mas o importante é ter um plano claro e seguir o orçamento estabelecido.

continua após publicidade

Investir com Pouco Dinheiro: É Possível?

Muitas pessoas acreditam que investir é coisa para milionários, mas isso é um mito. É possível começar a investir com pouco dinheiro e ir aumentando os investimentos ao longo do tempo. Existem opções de investimentos acessíveis para todos os bolsos e níveis de conhecimento.

Na renda fixa, por exemplo, é possível investir em títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto a partir de R$30. Já os Certificados de Depósito Bancário (CDBs), muito comuns no setor bancário, podem ser adquiridos com R$500 ou menos.

continua após publicidade

Investir pouco dinheiro não significa que os retornos serão baixos. Os juros compostos permitem que os rendimentos se acumulem ao longo do tempo, gerando ganhos exponenciais. Além disso, existem opções na renda variável, como fundos de investimento e ações no mercado fracionário, que exigem aportes iniciais baixos.

Vale ressaltar que é importante diversificar os investimentos, diluindo os riscos e aumentando as chances de retorno. Além das opções mencionadas, existem investimentos como o BOVA11, o Tesouro Direto e fundos de investimento conhecidos, como o fundo verde, que podem ser considerados como alternativas para aumentar a diversificação da sua carteira.

continua após publicidade

Investir Endividado: Vale a Pena?

Quem possui dívidas e deseja começar a investir pode se questionar se vale a pena. A resposta depende das taxas de juros cobradas pelas dívidas e das possibilidades de retorno dos investimentos.

Em geral, é recomendado quitar as dívidas antes de iniciar os investimentos. Dívidas com taxas de juros elevadas, como cheque especial e crédito pessoal voltado ao consumo, podem comprometer os rendimentos dos investimentos. Portanto, é mais vantajoso priorizar a quitação das dívidas antes de começar a investir.

continua após publicidade

No entanto, em casos específicos, em que os investimentos apresentem uma remuneração superior às taxas de juros das dívidas, pode ser interessante investir mesmo estando endividado. Por exemplo, se você possui um financiamento imobiliário com juros baixos e encontra uma aplicação com bons rendimentos, pode ser vantajoso continuar investindo e pagar as parcelas do financiamento simultaneamente.

É importante lembrar que essa análise é mais aplicável a investimentos mais conservadores, como os de renda fixa. Investimentos na renda variável estão sujeitos a oscilações e riscos maiores, e podem não ser adequados para quem possui dívidas.

Os Conceitos Básicos que Todo Investidor Deve Conhecer

continua após publicidade

Antes de começar a investir, é essencial compreender alguns conceitos básicos do mercado financeiro. Conhecer esses conceitos ajudará você a tomar decisões mais informadas e a entender melhor os diferentes tipos de investimentos disponíveis.

A liquidez, por exemplo, indica a facilidade de resgatar ou transferir um investimento. Investimentos com alta liquidez são mais fáceis de serem negociados, enquanto investimentos com baixa liquidez podem ter menos interessados e prazos mais longos para resgate.

continua após publicidade

O risco é a possibilidade de algo acontecer de forma diferente do esperado, podendo afetar o resultado dos investimentos. É importante entender os riscos envolvidos em cada tipo de investimento e tomar decisões conscientes.

O retorno é o ganho obtido com um investimento. Pode ser expresso como uma porcentagem de rentabilidade, indicando o valor que será obtido em relação ao valor inicialmente investido.

A diversificação é uma estratégia que consiste em distribuir os investimentos entre diferentes produtos financeiros, reduzindo os riscos e aumentando as chances de retorno. Ao diversificar, você evita concentrar todos os seus investimentos em um único ativo ou setor da economia.

continua após publicidade

Esses são apenas alguns dos conceitos básicos que todo investidor deve conhecer. É importante pesquisar e buscar informações em fontes confiáveis para aprofundar o conhecimento sobre o mercado financeiro e as diferentes opções de investimento disponíveis.

Passo a Passo para Começar a Investir de Forma Segura

Agora que você já entendeu os conceitos básicos e fez um planejamento financeiro, está na hora de dar os primeiros passos para começar a investir de forma segura. Siga este passo a passo para iniciar sua jornada no mundo dos investimentos:

continua após publicidade

1. Defina seus Objetivos e Estratégias

Antes de começar a investir, defina seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Pense em quanto dinheiro você deseja acumular, em qual prazo e qual nível de risco está disposto a assumir. Essas informações ajudarão a direcionar suas escolhas de investimento.

continua após publicidade

2. Abra uma Conta em uma Corretora ou Banco

Para investir em ações, é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores ou banco. Pesquise e escolha uma instituição confiável, que ofereça boas condições e suporte adequado para seus investimentos. O processo de abertura de conta é geralmente simples e pode ser feito online.

3. Identifique seu Perfil de Investidor

continua após publicidade

Faça uma análise de perfil de investidor, que ajudará a identificar qual é o seu grau de tolerância a riscos e quais são os investimentos mais adequados para você. Lembre-se de que diversificar os investimentos é importante, mesmo para investidores mais arrojados.

4. Transfira Recursos para sua Conta

Após abrir a conta na corretora ou banco, transfira os recursos que serão utilizados para investir. Verifique as opções de transferência disponíveis e escolha a mais conveniente para você.

5. Escolha os Investimentos Adequados

Com os recursos disponíveis na sua conta, é hora de escolher os investimentos adequados de acordo com seus objetivos e perfil de investidor. Pesquise sobre os diferentes tipos de investimentos, como ações, fundos de investimento, títulos públicos, entre outros, e avalie quais são mais adequados para você.

6. Acompanhe o Mercado e Tome Decisões

Acompanhe o mercado financeiro e as notícias relacionadas aos seus investimentos. Analise relatórios, pesquisas e indicadores econômicos para tomar decisões informadas. Se necessário, ajuste sua carteira de investimentos de acordo com as mudanças do mercado.

7. Realize Lucros e Reequilibre sua Carteira

Quando seus investimentos apresentarem bons resultados, avalie a possibilidade de realizar lucros. Isso pode ser feito através da venda de ações, resgate de fundos de investimento ou recebimento de dividendos. Além disso, verifique periodicamente sua carteira de investimentos e faça os ajustes necessários para manter o equilíbrio e diversificação adequados.

Lembre-se de que investir envolve riscos e é importante estar preparado para possíveis oscilações do mercado. Mantenha-se atualizado, estude constantemente e conte com o apoio de profissionais especializados para tomar as melhores decisões de investimento.

Com essas informações em mãos, você está preparado para dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Lembre-se de que cada pessoa possui uma realidade financeira única, portanto, adapte as estratégias e escolhas de investimento de acordo com suas necessidades e objetivos. Boa sorte em sua jornada como investidor!

Siga o TNOnline no Google News