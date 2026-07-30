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Guerra na Ucrânia: número de brasileiros mortos ou desaparecidos sobe para 127

Diante de campanhas ativas de recrutamento ucraniano em português, Itamaraty aponta que combatentes enfrentam dificuldades para deixar exército

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 17:36:38 Editado em 30.07.2026, 17:36:29
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Guerra na Ucrânia: número de brasileiros mortos ou desaparecidos sobe para 127
Autor Foto: Reprodução/ Magnific

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) registrou 127 brasileiros mortos ou desaparecidos na guerra entre Rússia e Ucrânia desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. Os dados oficiais mais recentes, notificados pelas autoridades de ambos os países envolvidos, apontam 35 mortes confirmadas e 92 casos de desaparecimento. Diante do aumento contínuo das baixas, o Itamaraty renovou o alerta para desaconselhar o alistamento de cidadãos nacionais em Forças Armadas estrangeiras.

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Os números atuais representam um crescimento expressivo em relação aos balanços anteriores do governo brasileiro. Em fevereiro, a contabilidade apontava 22 mortos e 44 desaparecidos, cifras que subiram para 33 óbitos e 86 desaparecidos em junho. O ministério destaca que, além do risco de morte em combate, os voluntários que ingressam em exércitos de outros países enfrentam severas dificuldades para rescindir seus contratos e deixar o serviço militar.

A pasta ressalta que a assistência consular prestada a esses cidadãos acaba sendo estritamente limitada pelas cláusulas assinadas com as Forças Armadas estrangeiras. O Itamaraty adverte ainda que não há qualquer obrigatoriedade legal por parte do poder público brasileiro em pagar passagens de volta ou custear o retorno desses voluntários ao território nacional.

Outro ponto de forte atenção recai sobre as implicações jurídicas do recrutamento. Os brasileiros podem responder criminalmente na Justiça nacional por atos cometidos durante a guerra, amparados pelo artigo 7º do Código Penal, que prevê a aplicação da lei brasileira para crimes praticados no exterior. O alerta diplomático ocorre no momento em que plataformas de recrutamento do Exército ucraniano mantêm campanhas ativas direcionadas a estrangeiros, incluindo farto material traduzido para o português e depoimentos de brasileiros que já atuaram na linha de frente.

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