Da Redação

Guerra entre macacos para trânsito e repercute na web

Uma briga entre gangues de macacos foi registrada por moradores da província de Lopburi, na Tailândia. Os animais invadiram as ruas da cidade e começaram uma "guerra".

continua após publicidade .

É muito comum a presença desses animais nesta região, porém, a população se surpreendeu com a batalha entre os primatas. Três grupos de macacos batalharam e, por conta disto, o trânsito foi interrompido.

De acordo com publicação do site Pattaya Today, a guerra é estabelecida entre três gangues: "o grupo Phra Prang Sam Yod, o do mercado e o do lote do Banco de Poupança do Governo".

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o site, não há informações sobre o que motivou a briga, mas, elas se intensificaram com o decorrer da pandemia. É que com a intensificação do isolamento, a comida e a atenção dos turistas que visitavam a região diminuíram.

Assista: