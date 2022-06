Guedes: Taxar grandes países que poluem ajuda o meio ambiente

Lorenna Rodrigues e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 21, que taxar os países que mais poluem o mundo é uma alternativa para ajudar na preservação do meio ambiente. A declaração foi feita no evento de abertura do evento Semana Brasil-OCDE.

Segundo Guedes, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) avalia o Brasil como parte da solução para a sustentabilidade ambiental do mundo.

"A OCDE olha para o Brasil como parte da solução da sustentabilidade. Temos a matriz energética mais limpa do mundo. Taxar grandes países que poluem ajuda o meio ambiente", disse.

Guedes ainda afirmou que a OCDE pode contar com o apoio do Brasil para tratar de assuntos econômicos. Entretanto, o ministro da Economia declarou que o debate político e geopolítico "é mais complexo".