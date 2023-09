Guarujá: Polícia investiga morte de mulher por afogamento após carro cair em piscina

Uma mulher de 22 anos morreu afogada após o carro em que estava cair dentro de uma piscina na sexta-feira, 8, no Guarujá, litoral paulista, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). A ocorrência foi registrada por volta das 13 horas na Avenida do Bosque, no Balneário Praia do Pernambuco.

Segundo a investigação, a Polícia Civil analisa as circunstâncias em que a jovem morreu afogada. Conforme o boletim de ocorrência, ela foi à cidade com outras duas mulheres passar o feriado em uma casa alugada.

"Ao tentar estacionar o carro na garagem, a condutora perdeu o controle na subida e o veículo caiu na piscina", afirmou a SSP.

As duas ocupantes do banco da frente conseguiram sair do carro pelas janelas. No entanto, a passageira do banco de trás não conseguiu escapar. De acordo com a SSP, populares ajudaram no resgate, mas, quando conseguiram retirar a vítima, ela já estava sem vida. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. "A condutora do veículo não apresentava sinais de embriaguez", acrescentou a SSP. A investigação segue em andamento.