TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Guarda municipal é preso após matar esposa durante festa do casamento em Campinas

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 14:39:00 Editado em 11.05.2026, 14:48:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Civil prendeu um guarda municipal de 55 anos suspeito de matar a esposa durante a celebração do casamento do casal, em Campinas, interior de São Paulo. A vítima, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi atingida por disparos no local da festa no último sábado, 9.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a investigação, após um desentendimento durante a confraternização, o homem teria agredido a mulher, efetuado disparos e deixado o local momentaneamente. Na sequência, ele retornou e atirou novamente contra a esposa, que morreu no local.

Daniel Barbosa Marinho foi preso em flagrante após se entregar às autoridades. O Estadão não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

O caso é investigado como feminicídio e violência doméstica pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Marinho foi levado para a cadeia pública do 2º Distrito Policial da cidade e permanece a disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Campinas disse lamentar a morte e afirmou que a corregedoria irá instaurar procedimentos internos para apurar a conduta do servidor. A corporação também declarou que acompanha o caso e colabora com a investigação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campinas CASAMENTO feminicidio GUARDA MUNICIPAL Prisão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV