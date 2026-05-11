Guarda municipal é preso após matar esposa durante festa do casamento em Campinas

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Civil prendeu um guarda municipal de 55 anos suspeito de matar a esposa durante a celebração do casamento do casal, em Campinas, interior de São Paulo. A vítima, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi atingida por disparos no local da festa no último sábado, 9.

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Segundo a investigação, após um desentendimento durante a confraternização, o homem teria agredido a mulher, efetuado disparos e deixado o local momentaneamente. Na sequência, ele retornou e atirou novamente contra a esposa, que morreu no local.

Daniel Barbosa Marinho foi preso em flagrante após se entregar às autoridades. O Estadão não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

O caso é investigado como feminicídio e violência doméstica pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Marinho foi levado para a cadeia pública do 2º Distrito Policial da cidade e permanece a disposição da Justiça.

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Em nota, a Guarda Civil Municipal de Campinas disse lamentar a morte e afirmou que a corregedoria irá instaurar procedimentos internos para apurar a conduta do servidor. A corporação também declarou que acompanha o caso e colabora com a investigação.