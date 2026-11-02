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Guarda civil morre após passar mal durante treinamento em SP

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um guarda civil municipal morreu na manhã desta segunda-feira, 2, após passar mal durante um treinamento no Jardim Matarazzo, na zona leste de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou, em nota, que Fábio dos Santos, de 53 anos, participava de uma atividade de capacitação quando relatou dores nas costas e caiu.

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Os colegas que estavam no local iniciaram imediatamente manobras de reanimação. O agente foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Miguel, onde teve a morte confirmada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) lamentou a morte de Santos. "O agente passou mal durante o intervalo de um curso de capacitação e recebeu imediatamente os primeiros atendimentos ainda no local, prestados por agentes que também participavam da atividade", disse a pasta.

Segundo a SSP, a perícia foi acionada. O caso foi registrado como morte suspeita no 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa, que investiga os fatos.

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A Polícia Civil solicitou exames necroscópicos ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte.

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GUARDA CIVIL/MAL SÚBITO/MORTE/TREINAMENTO/SP
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