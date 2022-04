Guarapuava: polícia encontra depósito de armas em sítio

Da Redação

Um depósito de armas de fogo e munições foi encontrado pela polícia em uma chácara em Araçariguama, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a propriedade foi descoberta na tarde de terça-feira (19) e o sótão da casa principal do sítio, no Jardim Meireles era usado para armazenar armas e munição. No local também haviam coletes à prova de balas e roupas falsas da polícia.

De acordo com a investigação, o endereço foi usado pela quadrilha que atacou uma transportadora de valores e aterrorizou a cidade de Guarapuava.

Um caseiro estava no local, mas, segundo a polícia, ele não tinha conhecimento do arsenal. O caseiro foi ouvido e liberado. O dono da propriedade não foi localizado.

