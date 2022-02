Da Redação

Gruta de Lourdes reabre após 2 anos fechada devido à covid

Após dois anos fechada devido à pandemia da covid, a Gruta de Lourdes, situada no sul da França, reabre nesta sexta-feira (11), data em que é comemorado o Dia de Nossa Senhora de Lourdes. A notícia foi anunciada nesta terça-feira (8) pelo Centro de Peregrinação Mariana. O local, conforme a tradição, é onde a Virgem Maria apareceu à adolescente Bernadette Soubirous, em 1858.

continua após publicidade .

Os peregrinos poderão visitar a gruta de Massabielle, chegar "aos pés da Virgem Maria, Imaculada Conceição, tocar na rocha e aproximar-se da fonte", informou o santuário através de um comunicado.

O fechamento do local dificultou as visitas à cidade turística do sul da França, que depende 90% do turismo. Antes da pandemia, cerca de 3,5 milhões de pessoas doentes do mundo todo viajavam anualmente para Lourdes em busca de cura.

continua após publicidade .

A reabertura será a partir do meio-dia desta sexta (11), coincidindo com a oração do Angelus e com a celebração do Dia Mundial do Doente.

Informações do portal Nossa UOL, do site UOL.