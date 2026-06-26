Grupos de mensagens exclusivos para áudios de assobios viralizam na internet





Grupos em aplicativos de mensagens dedicados exclusivamente ao compartilhamento de assobios estão viralizando na internet. Nessas comunidades, que reúnem centenas de membros, os participantes trocam apenas arquivos de áudio reproduzindo desde cantos de pássaros até clássicos da música nacional e internacional. Para garantir o foco na prática, os espaços proíbem o envio de mensagens escritas, figurinhas ou imagens.

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Um dos destaques dessa nova tendência é a "Associação dos Assobiadores do Sul", comunidade criada por Julia Vitória que tem quase 900 integrantes. Para manter a ordem, o espaço virtual conta com diretrizes claras que devem ser seguidas por todos. "Respeito em primeiro lugar. Cada membro tem que mandar um áudio por dia e não pode spammar (enviar diversas mensagens) coisas fora do contexto, só podendo, assim, mandar áudios assobiando", explicou a fundadora.

Grupo só permite áudios de assobios dos membros - Foto: Reprodução Grupo só permite áudios de assobios dos membros - Foto: Reprodução

A idealizadora relata que a iniciativa surgiu após ela descobrir que moradores da região Sul do país cultivam o hábito de assobiar de formas variadas. "Observei que várias pessoas assobiavam diferente, com meios diferentes. Isso me chamou a atenção de certa forma, porque sempre teve apenas o jeito normal de assobiar. Então, pesquisei e vi que apenas no Sul havia uma porcentagem maior dessa mania de assobiar. Assim eu criei o grupo e comecei a divulgar", contou Julia.

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O fenômeno, no entanto, não se restringe a apenas uma comunidade. Os aplicativos de mensagens abrigam diversos outros espaços semelhantes com dinâmicas próprias, a exemplo do "Assobios Brasil", que promove competições diárias e semanais entre os usuários. A moda também alcançou o meio acadêmico por meio do "Grupo de Assobiadores UFSC", organizado por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, que atualmente conta com mais de 700 membros engajados na prática sonora.