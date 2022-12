Grupo usa pulseiras falsificadas em resort de luxo de SC

Da Redação

Costão do Santinho, Norte de Florianópolis.

Sete pessoas são investigadas por estelionato pela Polícia Civil após serem flagradas na terça-feira (27) com pulseiras falsas no resort de luxo Costão do Santinho, em Florianópolis. O grupo foi levado pela Guarda Municipal de van para a delegacia.

Segundo as autoridades, os seis homens e uma mulher estavam desde domingo (25) frequentando o espaço. Na delegacia, o grupo prestou esclarecimentos e foi liberado. O valor das pulseiras e do prejuízo não foi divulgado.

Em depoimento à Polícia Civil, eles alegaram que tinham comprado as pulseiras em uma praia e não sabiam que eram falsas. No entanto, em nota ao g1 SC, o resort afirmou que "identificou a fraude nas pulseiras de consumo nas dependências do empreendimento" e comunicou o caso às autoridades.

Conforme a delegada Michele Alves, diretora da Polícia Civil da Grande Florianópolis, durante a apuração é possível que, além de estelionato, com pena de um a cinco anos de prisão, eles respondam pelo crime de associação criminosa.

Com informações: g1

